Les Reds ont en effet gagné 5-0 à Porto au terme d'un match qui a tourné à la démonstration. Les Anglais ont frappé deux fois en quelques minutes juste avant la demi-heure. Mané a ouvert le score, avec l'aide involontaire du gardien Jose Sa (25e). Et l'inévitable Salah a ajouté le numéro deux quatre minutes plus tard, en reprenant un tir de Milner renvoyé par le poteau.

L'attaquant égyptien, ancienne pépite du FC Bâle, est en train d'affoler les compteurs: il a désormais marqué 30 buts pour Liverpool pour sa première saison avec le club d'Anfield Road, qui est bien parti pour retrouver les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis le printemps 2009.

Trio offensif

A la reprise, Mané a inscrit le troisième but au terme d'un contre mené avec ses compères Salah et Firmino. Le trio offensif des Reds est décidément redoutable. Firmino et Mané ont même encore salé l'addition, le Sénégalais fêtant ainsi le premier triplé de sa carrière pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions (1977, 1978, 1981, 1984, 2005).

Les joueurs de Liverpool auront tout le loisir de se réjouir de ce probant succès. L'équipe ne va pas rentrer en Angleterre, mais s'arrêter à Marbella pour un stage de quatre jours au soleil. Les Reds, éliminés de la FA Cup, n'ont en effet pas de match ce week-end. (si/nxp)