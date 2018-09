La série s'arrête à six victoires: Liverpool a laissé filer ses premiers points contre un magnifique Chelsea (1-1), lors du choc d'une 7e journée de Premier League marquée aussi par le naufrage de Manchester United à West Ham (3-1).

Si «Blues» et «Reds» ne sont pas parvenus à se départager, Manchester City a au moins mis tout le monde d'accord: vainqueurs à Brighton grâce à des buts d'Agüero et Sterling (2-0), les champions en titre reprennent la tête du championnat grâce à leur (bien) meilleure différence de buts que Liverpool (+18 contre +12).

Sturridge répond à Hazard

Stamford Bridge a bien cru que ses protégés allaient s'offrir le scalp des Liverpool. Hazard, déjà décisif en semaine lors de la victoire à Anfield en Coupe de la Ligue, avait en effet mis les siens devant en première période, d'une superbe frappe croisée (26).

Les Londoniens semblaient alors bien en place, Kepa et David Luiz repoussant les tentatives des malchanceux Mané et Firmino, ou d'un Salah pas encore au point et surtout loin de son niveau stratosphérique de la saison passée. L'Egyptien a même été remplacé par Xherdan Shaqiri à la 66e minute.

Puis Jürgen Klopp a joué son va-tout en sortant Milner pour lancer un autre attaquant en la personne du revenant Sturridge (86). Trois minutes plus tard, l'Anglais, laissé libre par Kanté, envoyait une superbe ogive sortie de nulle part pour égaliser juste avant la fin du temps réglementaire (89) sur une passe de Shaqiri.

Souvent blessé la saison passée, prêté à West Bromwich, annoncé sur le départ cet été, Sturridge revient à son meilleur niveau au bon moment, lui qui n'avait plus marqué depuis l'extérieur de la surface depuis plus de quatre ans.

Avant de se déplacer à Naples en Ligue des champions, puis à Manchester City en Premier League, Liverpool fait malgré tout le plein de confiance grâce à ce but, tant ce match a semblé vouloir lui échapper.

Arsenal victorieux

Arsenal, avec Xhaka mais sans Lichtsteiner, s'est dépêtré tant bien que mal du piège Watford (2-0) grâce à deux buts en deux minutes, en fin de match: un but contre son camp de Cathcart, lors d'un duel avec Lacazette (81), puis une reprise de près d'Özil sur une passe décisive du Français (83).

Les «Gunners», qui enchaînent une septième victoire consécutive toutes compétitions confondues, sont quatrièmes avec 15 points, à égalité avec leurs voisins de Tottenham (5e), vainqueurs sur la pelouse de la lanterne rouge Huddersfield grâce à un doublé de Kane (2-0). (AFP/nxp)