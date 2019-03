Bien aidé par une erreur d'Hugo Lloris dans les derniers instants du match, Liverpool a battu de justesse Tottenham (2-1), dimanche, et reprend provisoirement la tête du championnat, avec deux points d'avance sur Manchester City, qui a un match en retard.

Les Reds, qui n'avaient pas encore de match référence en 2019 en Premier League (0-1 à Manchester City, 0-0 à Manchester United), tiennent enfin un succès contre une équipe du Big Six. La manière n'y était pas, mais à sept matches de la fin du championnat, seule la réussite finale compte. Et elle a bien été dans le camp des joueurs de Jürgen Klopp, mis en difficulté par des Spurs dont le schéma en 3-1-4-2 a bien fonctionné.

Un but gag

Les Reds n'ont connu que deux temps forts: une dizaine de minutes après l'ouverture du score par Roberto Firmino (16e), puis une autre dizaine de minutes après l'égalisation de Lucas Moura (70e). Les Liverpuldiens ont été proches de la rupture en fin de match, sur deux énormes occasions de Moussa Sissoko (85e) et Dele Alli (88e). Ils ont finalement trouvé l'ouverture décisive sur un but gag: une tête peu puissante de Mohamed Salah, fébrilement repoussée par Hugo Lloris sur son défenseur Toby Alderweireld (90e).

Tottenham (3e avec 61 points) reste sur cinq matches sans victoire en championnat et se situe désormais sur la même ligne que Manchested United (61 points), Arsenal (60 points et un match à jouer lundi face à Newcastle), et Chelsea (60 points). Seules deux de ces quatre équipes se qualifieront pour la prochaine Ligue des Champions.

A noter que Xherdan Shaqiri n'a pas trouvé grâce, une fois encore, aux yeux de son entraîneur Jürgen Klopp. L'attaquant suisse a figuré sur la feuille officielle de match, mais est resté cantonné sur le banc des remplaçants durant toute la rencontre. (nxp)