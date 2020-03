Après sa première défaite de la saison en championnat ce week-end, Liverpool, très remanié, a de nouveau été battu, mardi, par Chelsea (2-0) en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre.

Il serait évidemment ridicule de parler de crise pour un club qui a 22 points d'avance en tête du championnat et reste en lice en Ligue des Champions, mais la pente est inquiétante pour les Reds.

Battu en huitième de finale aller de C1 par l'Atlético Madrid (1-0), vainqueur de justesse de West Ham (3-2) grâce à deux buts offerts par le gardien adverse, puis battu successivement par l'avant-dernier Watford (3-0) et par Chelsea, on ne reconnaît plus la machine à gagner qui, même dans la difficulté, trouvait toujours la solution.

Remplaçants décevants

Mardi à Stamford Bridge, Jürgen Klopp avait certes considérablement remanié son équipe, avec seulement une épine dorsale d'incontournables: Virgil van Dijk et Joe Gomez en charnière centrale, Fabinho en sentinelle et Sadio Mané sur le flanc droit de l'attaque.

Mais les remplaçants des titulaires laissés au repos ont été très décevants.

A commencer par Adrian, fautif sur l'ouverture du score. Quelques secondes seulement après avoir réalisé un arrêt incroyable sur une frappe puissante et de près de Willian, le gardien espagnol a dévié dans ses cages un tir du Brésilien droit sur lui (1-0, 13e).

En attaque ensuite, la recrue hivernale japonaise Takumi Minamino, à un poste de faux neuf et le Belge Divock Origi placé à gauche, ont été transparents.

En face, Chelsea, revenu à un 4-3-3 avec Olivier Giroud titulaire pour la 4e fois consécutive dans l'axe, avait beaucoup moins fait tourner.

Et contrairement à Liverpool, ses remplaçants ont été plus qu'à la hauteur, à l'image de la prestation taille patron du jeune milieu axial de poche Billy Gilmour (18 ans, 1,68 m).

Kovacic blessé?

Avec son nom et son physique à jouer dans un film de Ken Loach, l'Écossais a montré que derrière les Tammy Abraham, Mason Mount ou Fikayo Tomori, la formation de Chelsea avait encore quelques pépites en stock.

Le gardien espagnol Kepa, passé derrière Willy Caballero (37 ans) dans la hiérarchie des gardiens des Blues, a su aussi saisir sa chance en étant bien présent devant Sadio Mané (3e, 30e), et en réalisant un triple arrêt devant Mané, Origi puis Curtis Jones à la 20e.

Alors qu'on attendait une réaction des Reds après la pause, les Blues ont contrôlé les débats et été récompensé de leur match généreux sur un raid ponctué d'une frappe croisée imparable de Ross Barkley, pied de nez du natif de Liverpool, mais pur produit d'Everton (2-0, 64e).

Le score n'a d'ailleurs rien de flatteur, car juste avant Mount avait trouvé le haut de la transversale sur un coup-franc à 20 mètres et Pedro (67e) puis Giroud (73e), qui a trouvé la barre, auraient pu corser l'addition.

La très mauvaise nouvelle pour Chelsea est la sortie sur blessure de Matteo Kovacic (42e), apparemment touché à une cheville, dans un secteur où manque déjà à l'appel N'Golo Kanté, et celle de Willian (51e).

Saison finie en mars?

Samedi, Liverpool devra impérativement redresser la barre face à Bournemouth (18e), avant de défendre son titre continental dans huit jours lors d'un match retour contre l'Atlético qui sera tout sauf une partie de plaisir, même dans son antre d'Anfield Road.

Avec le titre de champion presque acquis et sa sortie des deux coupes nationales, une élimination en C1 signifierait que la saison des Reds serait presque terminée en mars et viendrait ternir quelque peu la joie de récupérer 30 ans plus tard le trophée de la Premier League.

Dans les autres rencontres de la soirée, Sheffield United a éliminé Reanding 2-1 et Newcastle s'est défait de West Bromwich Albion 3-2.

Afp<