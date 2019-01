Touché aux ligaments de la cheville gauche lors de la défaite de son équipe de Tottenham face à Manchester United (0-1) dimanche en Premier League, Harry Kane (25 ans) sera sur la touche au moins jusqu’au début du mois de mars, selon un communiqué du club londonien.

Meilleur buteur des Spurs cette saison (20 réussites toutes compétitions confondues), Kane devra ainsi faire l'impasse sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Borussa Dortmund, ainsi que le match retour de la Coupe de la ligue anglaise face à Chelsea.

Tottenham est actuellement 3e de Premier League, à neuf points du leader Liverpool.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



