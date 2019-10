Allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, français… Et ensuite? Loris Benito est une tête et se cherche un nouveau défi. Il parle déjà six langues et se tâte pour savoir sur quoi enchaîner. Le Russe peut-être, comme le lui a suggéré un vétéran suiveur de l’équipe de Suisse, mercredi, au sortir de l’entrainement pluvieux à la Pontaise? «Non, je ne sais pas..., a-t-il rigolé. Mais c'est vrai que je suis en train de chercher une septième langue à apprendre!»

D’origine valencienne, le défenseur argovien n’a pourtant pas énormément bourlingué au cours de sa carrière. Après avoir été formé au FC Aarau, il est passé par le FC Zurich, s’est retrouvé en échec au Benfica Lisbonne, avant d’«exploser» aux Young Boys. Son attrait pour les langues ne vient donc pas de ses voyages à travers l’Europe.

Le Suisse a tout simplement la passion des langues. Quand il répond au micro des journalistes francophones, il n’hésite pas à s’arrêter au milieu d’une réponse pour demande si le mot qu’il a été utilisé est le bon. Il parlait d’ailleurs quasiment parfaitement la langue de Molière bien avant de débarquer cet été aux Girondins de Bordeaux.

A Lausanne, il a montré sa polyvalence devant les caméras et les stylos de la presse en l’espace de quelques minutes. Il a donné sa première interview dans un italien parfait, a enchaîné face à l’objectif des Alémaniques sans transpirer, avant de finir par nous répondre avec simplement une petite pointe d’accent. Costaud!