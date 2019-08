En 2008, l’ancien compère de Michel Platini avait fait son coming-out. Un geste extrêmement rare dans le football. Olivier Rouyer (17 sélections avec les Bleus), ancien entraîneur éphémère du FC Sion il y a près de 20 ans est un grand fan de l’AS Nancy-Lorraine, où il a été formé, a joué huit ans et entraîné pendant trois saisons. Un club dont les fans ont fait interrompre un match vendredi soir, à cause de chants homophobes. Le stade Marcel-Picot a résonné en effet de chants hostiles aux voisins messins usant d'un vocabulaire clairement homophobe. Changeant de cible, les ultras nancéiens s'en prenaient alors à la Ligue sur le même ton.

«Quand je me suis réveillé, mon téléphone était blindé de messages, a raconté l’ancien attaquant, aujourd’hui consultant, dans les colonnes de L’Est Républicain. Lorsque j’ai découvert pourquoi, j’ai eu honte. J’ai été pris d’une colère monstre aussi. Le choc et la déception ont été immenses en apprenant l’incident d’ASNL-Le Mans à Picot. Je tiens à rendre hommage à l’arbitre Mehdi Mokhtari, qui a eu le courage de prendre la décision qui s’imposait, ce n’est plus possible d’accepter des choses pareilles.»

«La prochaine fois que l’ambiance d’une rencontre est gâchée par la bêtise de certains supporters, il faudrait même que l’arbitre arrête le match sur le champ (de façon définitive)», a-t-il ajouté depuis son lieu de vacances, demandant des « sanctions fortes», comme donner « match perdu» au club dont les fans sont fautifs.