La courte défaite (0-1) concédée par Borussia Dortmund, sur son terrain et à huis clos, face au Bayern Munich, mardi soir, a sonné le glas des derniers espoirs de titre pour Lucien Favre et son équipe. Et annoncé plus que les prémices d’une irrémédiable séparation entre le Vaudois et le BVB, malgré un contrat qui les lie jusqu’en juin 2021.

Le très populaire quotidien «Bild» - très souvent sans pitié envers le Suisse depuis le printemps 2019 et l’effondrement du BVB lors d’un championnat qui lui semblait promis - n’y va d'ailleurs pas de main morte: «Favre n'est pas un entraîneur capable de gagner un titre! Cet expert tacticien semble s’arrêter en chemin: trop timide, trop peu sûr de lui, trop dépourvu d'émotions et découragé. Trop d'analyses, trop peu de courage d’attaquer! Pourquoi, par exemple, a-t-il laissé le véloce Jadon Sancho sur le banc contre Bayern?»

«Bild» insiste ensuite sur l’incapacité de Favre à affronter avec sérénité et courage les moments difficiles. «Quand les choses se compliquent, Favre préfère se retirer volontairement plutôt que d’affronter les difficultés. Comme à Hertha. Comme à Gladbach. Comme maintenant à Dortmund?» Sous-entendu: Favre terminera-t-il la saison sur le banc des Borussen ou démissionnera-t-il avant?

Déjà lors de la conférence de presse qui a suivi le «Klassiker», mardi soir, certains journalistes évoquaient son avenir à Dortmund. «Je ne lis pas les journaux mais je sais comment vont les choses, a répliqué un Favre qui cachait avec peine un légitime agacement. Je m’exprimerai à ce sujet dans une quinzaine de jours. Je reste tranquille et j’ai confiance en moi.» Même le très sérieux «Frankfurter Allgemeine» n’avait plus aucun doute sur le futur de Favre: «Il est tout à fait possible que la direction du club ait finalement perdu confiance dans la capacité du BVB à remporter des titres avec Favre.»

Le souvenir du Parc

Ce concert de critiques n’est pas entièrement partagé par deux personnalités allemandes. Dans «L’Équipe», Ottmar Hitzfeld apporte une autre explication à ce revers. «Dortmund a une équipe pleine de talent, mais des individualités telles que Jadon Sancho, Erling Haaland, Giovanni Reyna ont tous à peine 20 ans (ndlr: 20, 19 et 17). Il leur manque encore la rigueur des grands rendez-vous. Ce BVB m'a rappelé celui du Parc des Princes (ndlr: le 11 mars en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions avec une défaite 0-2 face au PSG). Il était trop timoré. Il n’est pas parvenu à mettre du rythme et de l’intensité… L’expérience, c’est ce qui a fait la différence ce soir (hier).»

Scholl défend «Lulu»

L’ancien international et joueur du Bayern Mehmet Scholl a, lui aussi, tenté de voler au secours de Favre: «Borussia a globalement fait un bon match mais l’équipe était un peu trop jeune et inexpérimentée pour beaucoup mieux faire contre un tel adversaire. La sortie sur blessure de Haaland a aussi beaucoup pesé. Sans lui, Borussia n’avait plus assez de puissance offensive pour inquiéter une défense aussi solide que celle du Bayern. Pour moi, Favre n’a pas grand-chose à se reprocher dans cette défaite.»

L’ombre de Kovac

Pour la presse allemande, la question du jour n’est donc plus si Lucien Favre dirigera encore le BVB la saison prochaine, mais plutôt s’il ne démissionnera pas avant la fin de celle-ci. D’après le très influent quotidien Bild, la direction du Borussia aurait d’ailleurs déjà noué des contacts depuis quelques mois avec le Croate Nico Kovac (48 ans), licencié par le Bayern en novembre dernier.

Interrogé à ce sujet quelques minutes après le coup de sifflet final du «Klassiker», Lothar Matthäus, consultant pour Sky, n’a d’ailleurs pas laissé planer le moindre doute sur l’avenir du technicien vaudois: «J’ai tout de suite pensé que Favre allait partir et que Kovac allait arriver.»

André Boschetti