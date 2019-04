Jeudi, durant une conférence de presse d'avant week-end en Bundelsiga, Lucien Favre a répondu à un journaliste qui lui demandait ce qu'il avait pensé du quart de finale fou entre Manchester City et Tottenham, mercredi soir en Ligue des champions (4-3).

Le coach de Dortmund a été très sincère, avouant qu'il n'avait pas vu la fin du match.

«Je suis allé au lit à 5-3..., a t-il expliqué. Et je ne savais pas... J'ai découvert ce matin (ndlr: jeudi) comment cela s'était fini, c'est à dire que le but de Tottenham n'était pas valide (ndlr: il parle ici du 5e but de City qui a été annulé). C'était un match incroyable, 2-2 après 10 minutes, 5-3 à la fin (ndlr: 4-3), mais Tottenham a passé, non? C'est comme ça.»

Le Vaudois devait déjà être concentré sur son prochain match, dimanche à Fribourg. (nxp)