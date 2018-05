Même si la finale de la Coupe de Suisse se tiendra dans le Stade de Suisse et donc sur le terrain d'YB, Zurich ne part pas battu. C'est ce que le coach Ludovic Magnin veut transmettre comme message à ses joueurs.

«On remarque que quelque chose se prépare», lance d'emblée Ludovic Magnin. Deux ans après un triomphe en tant que relégué, le FC Zurich va s'attaquer à cette finale dans la peau du néo-promu. La tension, avec la possibilité d'une dixième victoire en onze finales, est palpable. «J'ai pu sentir la tension augmenter tous les jours», relève l'entraîneur vaudois.

Les Zurichois n'ont rien à perdre face au nouveau champion. Quatrièmes du championnat, les hommes de Ludo pourraient en cas de victoire s'épargner les qualifications de l'Europa League. «Cette finale de Coupe n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau tout entier», image le disciple de Lucien Favre.

Mais la vérité du championnat n'est pas celle de la Coupe et sur un match, tactique et classe individuelle font rarement la différence. «Dans de tels matches, c'est différent, précise Magnin. La tête et le coeur dominent.»

Le coach vaudois espère que les Young Boys auront un peu trop fêté leur titre comme le VfB Stuttgart de Magnin en 2007. Après avoir remporté le titre en Bundesliga, les Souabes avaient manqué le doublé en perdant la finale de la Coupe d'Allemagne contre Nuremberg.

«Nous avions trop fêté le titre», se souvient Magnin. Pour l'ancien latéral de l'équipe de Suisse, YB a peut-être trop arrosé son succès: «Leur fête a duré trop longtemps, bien plus que la nôtre à Stuttgart.» (si/nxp)