Fabian Lustenberger est sur le podium d'une statistique d'un genre particulier. Le joueur du Hertha Berlin est le deuxième joueur à être le plus efficace dans ses duels aériens défensifs en Bundesliga. Au niveau européen, il est plus efficace que Gerard Piqué du FC Barcelone ou que le Madrilène Sergio Ramos.

Cette statistique provient de l’Observatoire du football du CIES, qui a fait analyser tous les matches de la saison dans les cinq grands championnats européens (France, Allemagne, Italie, Angleterre et Espagne). N'ont été retenus que les joueurs impliqués dans plus de 80 duels.

Highest % of defensive air challenges won, @Bundesliga_DE: world champions @matshummels tops the table ahead of “only” 180cm Fabian Lustenberger ????; more in freshly published @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/fG8ybsLY0Y pic.twitter.com/rUVmwOQu22