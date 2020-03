«Jouer à huis clos, c’est jouer sans les émotions qui font le sport. Donc quelque part, ce n’est plus vraiment du sport. Il manque trop d'ingrédients...» Avec NE Xamax, Joël Magnin a joué ce week-end sans public contre Grasshopper et son équipe l’a emporté 4-2 à la Maladière (buts neuchâtelois signés Seferi, Nuzzolo, Karlen et Mulaj).

Joël Magnin, comment le coach de Xamax vit-il cette pause forcée du championnat, avec toutes les incertitudes qui lui sont associées?

La vraie peur, c’est surtout celle de l’inconnu. On ignore quand le championnat va reprendre, et même s’il va recommencer. Lors d’une pause classique, qu’elle soit d’été ou d’hiver, il y a toujours une échéance, celle du premier match. Quand on est des compétiteurs, on a besoin de la compétition, de l’adrénaline du match qui compte en fin de semaine. Or là, devant nous, il n’y a que des interrogations sans réponse…

Comment vos joueurs affrontent-ils cette inconnue? A quoi (leur) sert-il de s’entraîner au quotidien?

Ce n’est pas évident à gérer. Mais on est des professionnels, et il faut continuer à s'entraîner afin de se tenir prêt pour le jour J. Sans doute ai-je au départ sous-estimé le mental des gars par rapport aux conséquences de cette pause. Après discussion avec les joueurs, il m’a fallu adapter les entraînements, travailler ce que l’on voulait améliorer de manière parfois peut-être plus ludique afin d’amener aussi du plaisir dans le travail quotidien.

Entre recommencer la saison à huis clos ou tout annuler comme certains le préconisent déjà, où se situe Joël Magnin?

Moi, ce que je veux, c’est jouer avec des spectateurs, c’est ça mon truc. Tout le reste ne me dit rien. Jouer à huis clos, c’est horrible. Il n’y a pas de vie, pas d’émotions, rien. Même les sifflets font partie du spectacle que représente un match. Or quand il n’y a ni sifflets ni encouragements, ce n’est plus un match.

Pour votre première saison en Super League, on peut dire que vous êtes servi…

Oui, tout s'enchaîne! J’avais déjà connu un changement de propriétaire, maintenant, il y a ce virus dont personne ne peut dire quand le pic de l’épidémie commencera à descendre…

Le seul «avantage» si l’on ose dire, c’est que vous êtes toujours entraîneur de Xamax et que l’on ne parle plus du tout de lutte pour le maintien…

Pour nous les coaches, cet arrêt du championnat prolonge notre durée de vie sur le banc, c’est vrai. Mais moi, ce que je souhaite, c’est maintenir Xamax sur le terrain, donc en jouant et avec du public.

N.JR