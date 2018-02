Les explications de Riyad Mahrez (26 ans) n'y changeront rien: il sera mis à l'amende par son club de Leicester City. De deux semaines de salaire, pour être précis, soit la somme de 200'000 livres sterling (un peu plus de 260'000 francs suisses), selon The Telegraph et différents médias anglais.

Déçu de voir son transfert à Manchester City ne pas se matérialiser - le club citizen a refusé de débourser une somme dépassant les 75 millions de francs -, l'international algérien a séché les entraînements de jeudi et de ce vendredi, arguant du fait qu'il ne se sentait «pas dans les bonnes conditions». Mahrez semble en réalité furieux contre ses dirigeants, qui avaient promis de le laisser partir, mais qui ont refusé une offre à 40 millions de livres.

Mahrez, qui avait déjà courbé deux séances avec les Foxes en début de semaine, va donc être mis à l'amende. Sur le plan sportif, l'Algérien ne va évidemment pas être réintégré dans l'effectif de Claude Puel pour le match de samedi contre Swansea.

Selon The Sun, ses coéquipiers lui en veulent énormément, lui reprochant de les avoir laissés tomber avant d’aller jouer mercredi un match important à Everton, qui s’est terminé par une défaite (1-2).

