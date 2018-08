On n'avait plus entendu Valon Behrami sur la question depuis son exclusion de l'équipe de Suisse par Vladimir Petkovic. Vendredi passé, l'ASF s'est présenté devant la presse pour livrer sa version des faits. Selon le sélectionneur, l'esclandre publique qui a suivi la mise à l'écart du milieu de terrain de l'équipe de Suisse était avant tout due à un «malentendu».

Mais Valon Behrami ne semble pas l'entendre de cette oreille. Dans un gazouillis qu'il vient de publier sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain de l'Udinese écrit énigmatiquement: «Les malentendus n'ont pas besoin d'être expliqués. J'ai les idées claires et les bonnes personnes autour de moi.»

Misunderstood don’t have to be explained..

Right things on my mind right people around me ????????????????????#neverlistentothey pic.twitter.com/EJrRv4SNaL