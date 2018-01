Les photos de mannequins en petite tenue enlaçant des joueurs de la sélection vietnamienne des moins de 23 ans dans un avion ont fait scandale ce week-end.

Lors de leur retour d'Ouzbékistan, où ils ont perdu 2-1, les jeunes footballeurs ont paru embarrassé devant ce défilé inattendu. La compagnie low-cost Vietjet, responsable du vol, s'est défendue de toute opération marketing.

«L'initiative était improvisée et le personnel responsable a été sanctionné», argumente Vietjet, cité par L'Equipe, pour tenter d'éteindre la polémique.

Sauf que la compagnie n'en est pas à son coup d'essai: elle avait déjà organisé un défilé de bikini pour inaugurer une ligne intérieure en 2012.

Members of VN football team try to hide their embarassment as hired models parade in bikinis on homebound flight from #AFCU23 in China. Vietjet Airlines CEO has issued apology after public outrage, blaming incident on “a few rogue dancers” despite video evidence to the contrary. pic.twitter.com/fge9Ouk4pG