Avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Super League, dont la plus récente vendredi à Lugano (3-0) le FC Zurich sombre toujours un peu plus dans la crise. L’équipe entraînée par Ludovic Magnin sent derrière elle le souffle des équipes luttant contre la relégation en Challenge League. Le FCZ occupe provisoirement la 7e place du classement, mais à égalité de points avec Lucerne (8e) et seulement cinq unités d’avance sur Neuchâtel Xamax, 9e et pour l’heure barragiste.

Il reste six journées à disputer avant la fin de la saison et les fans zurichois commencent à s’impatienter. Au Cornaredo, ils ont longuement conspué leur équipe, qui n’a obtenu que deux succès au cours de ses dix dernières sorties. Il s’agit là de la phase la plus difficile traversée par coach Magnin au cours de sa jeune carrière d’entraîneur. De quoi le mettre sur un siège éjectable? «L’entraîneur n’est pas un sujet!, a martelé le président Ancillo Canepa, interrogé par «Blick». Nous sommes tous assis dans la même barque et devons nous sortir de là ensemble.» L’homme fort admet néanmoins que «nous n’avons trouvé aucune solution, malgré le fait que nous savions comment joue Lugano.»

De son côté, Ludovic Magnin, qui fête samedi son 40e anniversaire, a tiré la sonnette d’alarme. «C’était une première finale. L’écart derrière nous n’a plus le droit de se réduire! En tant qu’entraîneur, quand tu perds comme ça, tu as mille pensées en tête. Je me remets toujours en question. Mais je le fais aussi en cas de succès. Je porte bien sûr une part de responsabilité, comme chacun dans ce club.»

Jeudi, le FC Zurich reçoit le FC Bâle au Letzigrund pour leur demi-finale de Coupe de Suisse (20h15). Le moment serait bien choisi pour frapper un grand coup et redonner confiance à tout le groupe. (nxp)