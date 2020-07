On y allait tout droit. Dans plusieurs entretiens ce week-end, les dirigeants de la Swiss Football League avaient laissé entendre qu'ils voulaient que les championnats de Super et Challenge League aillent à leur terme d'ici le 3 août, une date imposée par l'UEFA pour connaître les participants aux compétitions européennes. Une réponse officielle a donc été apportée lundi, en début d'après-midi.

Malgré la quarantaine qui frappe depuis vendredi le FC Zurich, dont les tests positifs au coronavirus de six joueurs et trois membres du staff ont entraîné le report du match face au FC Sion samedi, le club a décidé de se déplacer au Parc St-Jacques pour y affronter le FC Bâle mardi «afin d'éviter une éventuelle annulation du championnat et de ne pas alourdir le calendrier déjà extrêmement serré», est-il écrit dans un communiqué.

Candidat à une place européenne, les Zurichois défieront les Rhénans avec une équipe principalement composée de joueurs M21 et de quelques éléments qui n'étaient pas présents à la Maladière mardi contre Neuchâtel Xamax (1-1). C'est l'entraîneur des M21 Marinko Jurendic qui officiera sur le banc, précise le communiqué, étant donné que l'habituel coach du FCZ, Ludovic Magnin est à l'isolement à la maison.

Übrigens: Gemäss @Transfermarkt kommt die U21 des FCZ auf kumuliert 52 Super-League-Spiele



José Goncalves 39

Yassin Maouche 5

Yann Kasai 4

Lavdim Rexhepi 3

Ilan Sauter 1



Zum Vergleich: Valentin Stocker spielte 231 Mal in der Super League und erzielte dabei 60 Tore. #rotblaulive pic.twitter.com/PEJ0ZyEhPP — Simon Häring (@_shaering) July 13, 2020

Par ailleurs, incertaine depuis vendredi et l'annonce du premier cas (Mirlind Kryeziu), la partie face à YB du 18 juillet est maintenue comme prévue. «On a pesé le pour et le contre et sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait jouer les deux matches contre Bâle et Young Boys dans l'intérêt du football suisse», a dit Ancillo Canepa, lui-même frappé par le Covid-19 et actuellement en quarantaine.

Dans son communiqué, la SFL déclare actuellement plancher sur les possibilités de reprogrammation des matches renvoyés le week-end passé, Zurich - Sion et Wil - GC, un cas de Covid-19 ayant aussi été recensé chez le dauphin du Lausanne-Sport. Les dates définitives seront annoncées dans les prochains jours, sachant que les Sédunois jouent déjà les 15, 18, 22, 26, 29 juillet et le 2 août...

