really I didn't know that..?? — Florent Malouda (@realflorentm) April 11, 2019

Le communiqué publié jeudi matin par le FC Zurich est limpide. «Le FCZ et Florent Malouda ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la brève collaboration qui les liait. Il apparaît que les divers projets dans lesquels Malouda est toujours impliqué ne sont pour l'heure pas compatibles avec les objectifs actuels du club.»

On imagine que l'entente s'est ainsi achevée par une respectueuse poignée de main entre les deux parties et un échange de bons vœux pour la suite. Sauf que l'expression «d'un commun accord» semble un peu usurpée dans le cas du départ de l'ancienne star de Chelsea et de l'équipe de France, aujourd'hui âgée de 38 ans. Via son compte Twitter officiel, Malouda a rédigé une réponse pour le moins cocasse à celui du FC Zurich, qui officialisait justement la fin de leur collaboration. «Vraiment, je ne savais pas ça... ??», a réagi le natif de Guyane.

Florent Malouda, qui était arrivé sur les bords de la Limmat le 19 février seulement, avait été engagé comme entraîneur des attaquants de la relève et comme conseiller. Il s'agit du deuxième coach des attaquants perdus en deux jours par le club dont la première équipe est dirigée par le Vaudois Ludovic Magnin. Mercredi, son assistant Zoltan Kadar avait quitté le FCZ pour le rival cantonal de Grasshopper, où il avait déjà collaboré par le passé avec le nouvel entraîneur Uli Forte. Mais Kadar était pour sa part probablement au courant de son propre départ... (nxp)