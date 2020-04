Il y a moins de deux semaines, Nadine Gonçalves avait défrayé la chronique, quand elle avait officialisé sa relation avec Tiago Ramos, un mannequin de 22 ans. «L’inexplicable ne s’explique pas, il se vit», avait-elle publié, avec une photo du couple qu’elle formait avec celui qui rendait six ans à sa star de fils.

Et bien ce joli petit couple a fait long feu en moins de deux semaines. La faute, en partie, à la presse locale, qui est allée fouiller dans les archives. Elle a publié des articles concernant le jeune Tiago Ramos, qui aurait eu des relations dans le passé avec le chef cuisinier de Neymar, mais aussi avec un acteur: un certain Carlinhos Maia.

Maman Neymar n’a pas supporté ces révélations et a décidé de quitter son jeune éphèbe. D’autant plus que cet «amour» était également remis en cause par un texte publié sur Instagram en 2017 par le courtisan, qui semblait faire une légère fixation sur l’attaquant du Brésil et du PSG.

«Neymar, tu es un joueur fantastique. Je ne sais pas comment expliquer l’émotion d’être fan d’un mec comme toi. Je te regarde jouer, j’espère qu’un jour tu pourras lire ce message et que je pourrais devenir ton frère pour jouer ensemble. Je sais qu’un jour je pourrais te rencontrer car je suis un grand rêveur et je n’abandonne jamais mes objectifs.» A défaut d’être devenu son frère pour jouer avec, il est devenu furtivement son beau-père virtuel!