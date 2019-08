Final dramatique entre Manchester City et Tottenham! Alors que le score était de 2-2, un but de Gabriel Jesus a été annulé par l'assistance vidéo pour une main dans la surface de réparation. Les Cityzens avaient bien cru empocher les trois points au terme d'un match durant lequel Tottenham a fait preuve d'un réalisme fou. Eric Lamela et Lucas Moura ont marqué sur les deux seules occasions des Spurs. Manchester a trompé Hugo Lloris grâce à des buts de Raheem Sterling et Kun Agüero. Les deux attaquants ont à chaque fois été servis par le magique Kevin de Bryune.

Pendant que son rival perd deux précieux points, tout roule pour Liverpool. Rien ne semble pouvoir arrêter les champions d'Europe en ce début de saison, même pas la fatigue. Jürgen Klopp et ses hommes ont en effet continué à gagner malgré le voyage à Istanbul et la Supercoupe d'Europe en milieu de semaine. Vainqueurs de Norwich lors de leur match d'ouverture (4-1), ils n'ont pas tremblé à Southampton. Sadio Mané, déjà auteur d'un doublé mercredi contre Chelsea, a ouvert le score juste avant la pause. Face à son ancien club, le Sénégalais a ensuite servi Roberto Firmino pour le 2-0. Adrian, finalement apte après une crainte liée à une blessure contractée en Turquie, a ensuite commis une boulette pour laisser revenir les Saints en fin de match. La doublure d'Alisson Becker a dégagé directement sur Danny Ings, le ballon filant ensuite dans le but des Reds, pour une erreur finalement sans conséquence.

Arsenal: duo gagnant

Déjà vainqueurs à Newcastle (1-0) lors de la première journée, les Gunners ont réussi à se défaire de coriaces Clarets grâce à un excellent Dani Ceballos et à leur duo d'attaquants Alexandre Lacazette/Pierre-Emerick Aubameyang, tous deux buteurs. Unai Emery avait décidé de faire confiance à ses recrues, elles ont brillé. Ceballos, le meneur de jeu en provenance du Real Madrid, a éclairé le jeu de ses gestes de classe, délivré deux passes décisives et reçu une ovation debout lors de sa sortie en fin de match. David Luiz a été solide en défense, en plus de relancer avec précision. A domicile, les Londoniens se sont imposés logiquement, même s'ils ont un peu tremblé après l'égalisation de Barnes avant la pause.

Absent lors de la journée inaugurale, Lacazette a ouvert le score d'un vrai but d'avant-centre, tirant en tombant pour tromper Pope (13e). Aubameyang, déjà buteur à Newcastle, a remis les siens devant après une accélération au coeur de la défense (64e).

Pukki voit triple

Ecrasé par Liverpool lors de la première journée (4-1), le promu Norwich a rebondi avec la manière. Les Canaries ont battu Newcastle (3-1) grâce à un triplé de Teemu Pukki. Le Finlandais s'installe en tête du classement des buteurs avec quatre réalisations en deux matches. mam/ (nxp)