Dans le choc au sommet de la 21e journée de Premier League, Manchester City a pris le meilleur sur Liverpool (2-1) ce jeudi soir à l'Etihad Stadium.

Condamnés à gagner avant le coup d’envoi, les hommes de Pepe Guardiola ont fait ce qu’il fallait dès la première mi-temps en ouvrant le score par Agüero à la 40e minute. Lors de la seconde période, Liverpool a pu égaliser par Firmino à la 64e mais le champion en titre a eu le dernier mot quelques instants plus tard grâce à une belle frappe croisée de Sané.

Si les Mancuniens reviennent du coup à quatre unités des Reds au classement d'un championnat qui est ainsi relancé, ils n'ont pas pleinement rassuré sur leur forme actuelle. Fébrilités défensives et lacunes techniques sont encore trop évidentes pour envisager le champion sortant rivaliser avec la troupe à Klopp sur la longueur. A l'image d'un Sterling, d'un Bernardo Silva ou d'un Laporte complètement dépassés par les événements du côté des Citizens, on est effectivement en droit de penser que Liverpool dispose d'une équipe largement plus équilibrée pour aller jusqu'au bout de son rêve.

(nxp)