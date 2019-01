Dans le dernier match de la 22e journée de Premier League, Manchester City n’a pas tremblé face à Wolverhampton (3-0) et s’est replacé à quatre longueurs du leader Liverpool.

Il n’a fallu que 10 minutes aux hommes de Pep Guardiola pour se mettre sur orbite. Sur une magnifique ouverture de Laporte, Sané adressait un centre au cordeau pour Gabriel Jesus qui fêtait là de la plus belle des manières son retour comme titulaire, à la place d’Agüero. Neuf minutes plus tard, l’expulsion de Boly pour un tacle assassin sur Bernardo Silva transformait le difficile défi des Wolves en mission impossible. Un penalty concédé et transformé par Jesus à la 39e minute tuait définitivement leurs derniers espoirs. City pouvait dès lors peaufiner son jeu de possession et ses automatismes en toute décontraction.

Sans pour autant grandement aggraver le score en seconde mi-temps - le troisième but est tombé à la 78e sur un autogoal de Coady -, les Citizens ont retrouvé par moments ce jeu chatoyant qui a fait d’eux des champions impitoyables et incontestables la saison dernière. Gestes techniques, vivacité, pressing, prises de risque, tout était de nouveau en place.

Sur la lancée de leur victoire ô combien importante contre Liverpool, Manchester City a surtout retrouvé la confiance qui lui a fait défaut durant quelques semaines. Quand Guardiola pourra gommer les errements de sa défense et de nouveau compter sur un De Bruyne au sommet de son art - le Belge a d’ailleurs fait une bonne entrée ce lundi soir -, son équipe aura les moyens de rivaliser sur la longueur avec celle, plus homogène jusque-là, de Jürgen Klopp.

À noter par ailleurs que David Silva a disputé sa 267e rencontre sous le maillot de Manchester City, battant ainsi le record du gardien Joe Hart (266). (nxp)