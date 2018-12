Le camouflet face à Liverpool dimanche, la cinquième défaite en Premier League depuis le début de l'exercice en cours, aura été celui de trop pour José Mourinho, débarqué de Manchester United juste avant les fêtes de fin d'année, trois ans quasi jour pour jour après son licenciement de Chelsea. Surtout, c'est la prestation insignifiante dans le jeu (36 tirs à 6 pour les Reds!) qui a fini de convaincre les pontes mancuniens d'actionner le couperet.

Dans sa couverture en direct de cet événement retentissant outre-Manche, The Guardian écrit que «United a fini par perdre patience face à un entraîneur en chef qui n'adhérait pas aux valeurs offensives du club et qui s'est fait l'auteur du pire début de campagne de l'équipe depuis 28 ans». Le quotidien précise également que les 400 millions de livres investis sur le marché des transferts - pour onze joueurs choisis par Mourinho - ont pesé dans la balance au moment de se séparer du «Special One».

With @ManUtd 19 points behind @LFC after 17 games, with the vast majority of players playing way below their best...and dour football to boot. Given Mourinho was allowed to spend hundreds of millions on those players the split seemed inevitable.

Comme le «Guardian», le «Sun» raconte que le vice-président du club Ed Woodward et le conseil d'administration ont été déçus de la façon dont José Mourinho développait les jeunes talents du club. Le mécontentement grandissant des supporters auprès des plus hautes instances dirigeantes aurait aussi conforté ce choix, effectué au lendemain du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions qui a expédié ManU dans une double confrontation face au PSG.

José Mourinho, qui avait manifesté son intérêt de rester à long terme chez Manchester United - il avait parlé de 15 ans à «ESPN» en juillet 2017 -, avait au fil du temps perdu la confiance de plusieurs cadres de son groupe: Paul Pobga et Antonio Valencia avaient été notamment contraints de s'excuser pour avoir «liké» un post Instagram demandant le départ du Portugais, rappelle le «Telegraph». Le coach controversé parti, il est temps de «reconstruire quelque chose de solide» selon l'ancien Red Patrice Evra.

The thing that is annoying me the most right now is why are people so focused on @paulpogba and Jose Mourinho. Let's focus on rebuilding something solid instead of being in a playground. Doing this is only disrespecting the badge, from now we only need positivity. #ManUtd #MUFC pic.twitter.com/ClmWqmgf7G