L'ancien attaquant emblématique des Red Devils est récompensé de ses excellents résultats depuis qu'il pris les rênes de l'équipe: il a ainsi remporté 14 victoires en 19 matches.

Les Mancuniens sont 5e de la Premier League, à la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions la saison prochaine, et ils affronteront le FC Barcelone en quart de finale de la C1 dans deux semaines.

Ole Gunnar Solskjaer's record at Manchester United so far ???? #MUFC pic.twitter.com/sVKDFTxwsW — The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) March 28, 2019

«Depuis le premier jour je me suis senti à la maison dans ce club si spécial», a réagi Solskjaer dans le communiqué du club. «C'était un honneur d'être un joueur de Manchester United et de commencer ma carrière d'entraîneur ici. Ces derniers mois ont été une expérience fantastique et je veux remercier tous les entraîneurs, joueurs et membres de l'encadrement pour le boulot qui a été fait».

«C'est le job dont j'ai toujours rêvé et je suis plus qu'excité d'avoir la chance de diriger cette équipe sur le long terme, et j'espère pouvoir continuer à amasser les succès que nos supporters incroyables méritent», a-t-il poursuivi.

Le vice-président Ed Woodward a souligné que les résultats du technicien norvégien depuis qu'il a pris l'équipe en main «parlent d'eux-mêmes».

Depuis le 19 décembre, Manchester United a en effet pris plus de points en championnat que toutes les autres équipes de Premier League, et les Red Devils ont réussi à renverser une situation très mal engagée pour éliminer le Paris SG (défaite 2-0 à l'aller, victoire 3-1 au retour à Paris) en huitième de finale de la Ligue des champions et se qualifier en quarts de finale où une affiche de prestige les attend face au Barça. (nxp)