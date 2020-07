La lutte pour l'accès en Ligue des champions continue pour Chelsea, Leicester et Manchester United à trois journées du terme de la Premier League.

Les Blues conservent pour l'heure la troisième place après le nul concédé dans les ultimes secondes de jeu par Manchester United face à Southampton, lundi en épilogue de la 35e journée (2-2).

Pourtant tout allait pour le mieux pour les hommes de Solskjaer qui, en cas de victoire auraient pris la troisième place du classement. Ils menaient encore 2-1 à l'orée des arrêts de jeu. Mais un but inscrit à la 96e minute par Obafemi a douché leurs espoirs et ils restent cinquièmes, à un point de Chelsea (60) et à égalité avec Leicester (59).

Avant de retrouver Leicester

Mais les «Blues» de Franck Lampard, qui restent sur une humiliante défaite (3-0) à Sheffield, ont une marge de manœuvre des plus limitées: leur avant-dernier match de la saison les conduira à Liverpool, déjà sacré champion.

Après sa contre-performance de lundi soir, Manchester United sait ce qui lui reste à faire à Crystal Palace (14e) jeudi, avant un match couperet le 26 juillet face à un concurrent direct, Leicester.

Comme Chelsea, les «Foxes» de Leicester restent sur un lourd revers, à Bournemouth (4-1). Et comme Chelsea, ils doivent à présent se mesurer à Sheffield United, adversaire plus coriace, en lice pour accrocher une place en Europa League, comme Wolverhampton qui se rend à Burnley, ou le Tottenham de José Mourinho qui se déplace à Newcastle.

Liverpool, déjà sacré, poursuit sa parade à Arsenal, et Manchester City, déjà qualifié pour la Ligue des champions, reçoit Bournemouth.

AFP/Sport-Center