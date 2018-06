«J'aurais été arrêté! Parce que tu ne peux pas commettre un vol devant 80'000 personnes!»

C'est ainsi que Diego Maradona a répondu à Robert Pirès, qui lui demandait dans une interview pour Bwin ce qui se serait passé si l'assistance vidéo (VAR) avait existé en 1986. L'Argentin avait en effet marqué un but de la main - il la décrira plus tard comme la «Main de Dieu» - qui avait précipité l'élimination de l'Angleterre, en quart de finale du Mundial 1986, au Stade Aztèque de Mexico.

Après avoir éclaté de rire en entendant la réponse de Maradona, Pirès rétorque: «Comment 80'000 personnes? Le monde entier, oui!» Et: «Quelle main était-ce, la gauche?»

Maradona lève alors la main gauche en disant: «Celle-ci!» Il étaie ses propos: «J'ai fait «tik-tik» et j'ai mis ma tête juste derrière (ma main). Fendick (défenseur anglais) a crié: «Main! Main!» Et moi: «Quelle main? Goal! Goal!» Et ciao!»

Et l'auteur de la plus grande imposture de l'histoire du foot est alors part d'un éclat de rire.

