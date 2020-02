Quatre défaites lors des cinq derniers matches: le FC Bâle n’avait pas présenté un bilan chiffré aussi désastreux depuis l’exercice 1997-1998 – à l’époque, Guy Mathez en était son entraîneur.

Plus de 20 ans plus tard, la Ligue Europa offrira-t-elle ce jeudi au très contesté Marcel Koller un sursis inespéré? A l’occasion de la manche aller des seizièmes de finale contre APOEL Nicosie (21h), le coach rhénan de 59 ans a besoin d’un résultat positif pour inverser la tendance et accessoirement sauver sa tête avant de recevoir Servette dimanche à Saint-Jacques. L’homme est plus que jamais menacé après l’humiliant revers concédé à domicile contre la lanterne rouge Thoune.

Dernier représentant helvétique sur la scène européenne, Bâle, pourtant privé de sa pépite Zhegrova qui, touché à la cuisse, a rejoint une infirmerie déjà occupée par Bua, Zuffi et van Wolfswinkel, se dit convaincu de pouvoir oublier à Chypre ses déboires en championnat.

Grosse consommation de coaches

Face aux médias, son technicien joue la carte de la mobilisation tout en dégageant en touche les questions sur son avenir sur le banc rhénan. «Je me concentre sur ce qui nous attend à Nicosie et pas sur ce qui est écrit me concernant», répète inlassablement l’accusé Koller.

Entraîné l’été dernier par l’Italien Paolo Tramezzani (ex-Sion), APOEL a déjà consommé trois autres coaches cette saison. Après l’Allemand Thomas Doll, le Chypriote Loukas Chatziloukas et le Norvégien Kare Ingebrigtsen, le nouvel occupant du banc s’appelle Marinos Ouzounidis, un Grec de 51 ans, nommé voici huit jours.

Dans un duel dirigé par M. Grinfeld, un arbitre israélien, le principal danger pour Bâle viendra de l’attaquant jordanien Musa Suleiman ainsi que du Suédois Linus Hallenius, passé par la Suisse (Lugano et Aarau).

N. Jr