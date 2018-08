Francesco Margiotta s'était blessé durant la préparation du Lausanne-Sport cet été, avant de revenir brièvement au jeu en amical. Dans la foulée, une nouvelle blessure à la cuisse venait freiner son retour au plus haut niveau: il n'est plus réapparu depuis.

Pendant ce temps mort sportif, l'attaquant du LS n'a pas cessé ses publications compulsives sur les réseaux sociaux pour autant. Lui qui adore étaler sa vie mondaine à ses quelques 10 000 folowers sur Instagram. Une de ses dernières publications est plutôt mal passée: on le voit en détente totale sur une bouée dans sa piscine.

Relax #fm #19 #home #pool Une publication partagée par Francesco Margiotta (@francescomargiotta19) le 25 Août 2018 à 11 :47 PDT

De quoi faire bondir certains supporters du LS. «Sur les photos et vidéos on te voit plus en boîte de nuit ou dans les piscines qu’avec l’équipe», s'insurge l'un, lorsque une autre s'emporte: «Blessé imaginaire. C'est inadmissible. Il faut lui suspendre son salaire et chercher un autre attaquant. Si il était malin il ne publierais pas de photos de lui en train de narguer le LS!!!!!! Très déçue de ce bonhomme!»

Un autre supporter n'hésite pas à pointer du doigt le manque d’implication de l'attaquant italien: «Oublie pas qu’en tant que joueur t’es aussi responsable de la relégation. La moindre des choses c’est que tu contribues à faire remonter le club au lieu de faire ta star. T’as signé en janvier car t’as voulu jouer l’Europa League et maintenant c’est la Challenge League. Faut assumer au lieu de fuir.»

Car oui, Francesco Margiotta ne cache plus ses envies d'ailleurs. L'homme serait sur le départ, vers Lugano ou Lucerne par exemple, mais aucune offre concrète n'a encore été formulée selon les dirigeants lausannois. (nxp)