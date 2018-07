L'attaquant international italien Mario Balotelli a repris l'entraînement avec Nice mardi, a annoncé le club français, en plein milieu du feuilleton de son transfert espéré du côté de l'Olympique de Marseille.

«Super Mario» est revenu au centre d'entraînement des Aiglons avec 15 jours de retard, le groupe de Patrick Vieira, le nouveau technicien de l'OGC Nice, ayant repris dès le 2 juillet. «Après avoir rencontré le staff niçois, l'attaquant italien a pris part à une séance individuelle, sur le terrain puis en salle», a précisé l'OGCN sur son site Internet.

Avant cette reprise, Balotelli s'entretenait de son côté avec un entraîneur personnel chez lui à Brescia en Lombardie, selon la presse italienne, photos à l'appui.

Les négociations durent depuis plus d'un mois entre le joueur italien et l'OM. Le club azuréen avait fixé à 10 millions d'euros le montant de l'indemnité pour la dernière année de contrat de Balotelli. Mais, d'après une source niçoise, cela n'était valable que pour un départ à l'étranger. Les dirigeants niçois devraient réclamer une somme beaucoup plus importante pour libérer leur attaquant.

Le 8 juillet dernier, le joueur s'était rendu seul, sans son agent Mino Raiola, au centre d'entraînement de l'OM à La Commanderie. (AFP/nxp)