La mine réjouie de Gelson Fernandes au moment d'attaquer le pré-stage de Feusisberg mardi dernier révélait une chose, au moins: gagner un trophée collectif est une sensation irremplaçable. «C'est vrai, cette Coupe d'Allemagne était tellement inattendue... On l'a bien fêtée», a souri le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort. Même s'il était suspendu pour la finale et cette démolition en règle du tout-puissant Bayern, le Valaisan a rejoint ses coéquipiers gonflé à bloc, bien qu'un peu fatigué par les célébrations. «Je vais bien profiter de mon lit», a concédé Gelson, toujours avec le sourire.

Le globe-trotter valaisan est indispensable au sein du «Team Suisse». Il le dit lui-même, il assure le rôle du «grand frère», tout en n'oubliant pas d'être bon quand Vladimir Petkovic fait appel à lui sur le terrain, comme en mars face au Panama par exemple. Gelson Fernandes le sait, il ne sera pas titulaire en Russie, mais il se tient prêt au cas où. Et surtout, il met du liant dans un groupe déjà très soudé. Alors si en plus, il se met à inspirer les autres dans leur quête de trophées...

Quelques échecs

Car il faut bien dire que la saison des internationaux suisses n'a pas été très fructueuse du point de vue des palmarès collectifs. Le Borussia Dortmund de Manuel Akanji et Roman Bürki? Pas une coupe. Juste l'objectif minimal de la qualification à la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Le SL Benfica a lui vécu une saison blanche, puisqu'une deuxième place en championnat est un échec pour le géant lisboète. Et vu que les «Encarnados» se sont fait sortir en poules de la Ligue des Champions et qu'ils n'ont gagné ni la Coupe du Portugal ni la Coupe de la Ligue, l'année a bel et bien été ratée.

L'AC Milan de Ricardo Rodriguez n'a rien gagné, tout comme l'Arsenal de Granit Xhaka. Ces deux clubs ont même raté la prochaine Ligue des Champions, l'objectif minimal de départ. Et même le FC Bâle de Michael Lang n'a remporté aucun trophée cette saison!

Soutien envers Shaqiri

Alors, vers qui se tourner? Les valeurs sûres, tout d'abord. La Juventus et Stephan Lichtsteiner sont champions d'Italie et ont gagné la Coupe. Ouf. Voilà au moins deux trophées qui tombent dans la besace du «groupe suisse», en plus de la Coupe d'Allemagne. Trois c'est tout? Non! Puisque Mario Gavranovic a joué un rôle très en vue avec le Dinamo Zagreb tant en championnat (buts décisifs) qu'en finale de la Coupe de Croatie (but vainqueur), voilà le total des Suisses qui monte à cinq. Score final. Et de quoi réjouir Breel Embolo: «On adore ça, quand un collègue de la Nati marque un but ou remporte quelque chose. On s'envoie des messages, on se félicite.» L'esprit d'équipe, même en dehors des rassemblements.

Il existe cependant bien sûr un gros point noir, celui qui concerne le meilleur joueur de la sélection. Malgré une saison honorable, Xherdan Shaqiri s'est retrouvé relégué avec Stoke City. «C'est aussi à nous de lui parler, de le soutenir. Xherdan a fait ce qu'il devait, la relégation n'est pas de sa faute. Maintenant, on est concentrés avec la Suisse, on ne doit penser qu'à ça», l'a soutenu Gelson Fernandes. Un bon frère là dans les bons comme dans les mauvais moments. (nxp)