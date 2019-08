Martin Schmidt aurait clairement pu rêver d’un meilleur début de saison. Son FC Augsburg est en effet l’une des deux équipes de Bundesliga – avec Mayence – à avoir connu l’élimination dès le 1er tour de la Coupe d’Allemagne, ce week-end. Les Bavarois, entraînés par le Haut-Valaisan depuis avril dernier, ont chuté (2-1) sur la pelouse du SC Verl, pensionnaire de ligue régionale ouest (4e division). Pas franchement de quoi faire le plein de confiance avant de défier, samedi prochain en ouverture du championnat, le Borussia Dortmund de Lucien Favre.

«Cette défaite me rend très amer, nous avons dormi durant les vingt premières minutes», a lâché l’ex-coach de Wolfsburg, avec la mine des mauvais jours. Son équipe était menée 2-0 après 23 minutes, notamment à cause d’un autogoal inscrit par l’ancien défenseur bâlois Marek Suchy dès la 9e. Plombé par cette entame catastrophique, Augsbourg, 15e du dernier championnat de Bundesliga, n’a jamais refait surface.

Martin Schmidt, qui avait aligné six de ses recrues estivales d’entrée de jeu, espère récupérer vite ses joueurs blessés: Jeffrey Gouweleeuw, Alfred Finnbogason, Philipp Max, Ruben Vargas, Raphael Framberger et le défenseur brésilien Iago. Du renfort qui ne serait pas de trop afin de mieux appréhender la suite des opérations, qui consistera à aller défier Dortmund chez lui, dès samedi. «Nous aurons beaucoup de travail cette semaine avant de nous attaquer à ce défi, a convenu le Haut-Valaisan de 52 ans, pas découragé. Ce coup-ci, nous serons dans le rôle de l’outsider et nous allons bousculer Dortmund avec la même mentalité que Verl nous a bousculés.» Autrement dit: après avoir été victime d’une mauvaise surprise en Coupe d’Allemagne, Augsburg et son coach aimeraient bien commencer leur championnat en créant une bonne sensation.