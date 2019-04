C'était le samedi 16 mars dernier, soit il y a plus de deux semaines déjà. Le comportement des fans de Grasshopper, qui avaient multiplié les mises à feu de fumigènes et d'engins pyrotechniques, avaient provoqué l'interruption du match Sion - Grasshopper après la pause (Sion menait à ce moment-là 2-0).

Au lendemain des événements, la Swiss Football League avait publié un communiqué dans lequel elle condamnait évidemment le comportement des fans de GC, mais où elle spécifiait également qu'elle souhaitait que la Commission de discipline se prononce aussi rapidement que possible.

Depuis, on est toujours dans l'attente. Mais celle-ci ne devrait pas se prolonger longtemps, comme l'a confirmé Philippe Guggisberg, chef de la communication de la SFL: «La décision sera communiquée ce lundi, au plus tard mardi, nous a-t-il dit. Il faut toujours laisser une période aux clubs concernés pour prendre position, et selon nos statuts, le délia pour rendre un verdict est de quatre semaines. Nous sommes donc dans les temps.»

Le match sera certainement donné gagné 3-0 par forfait pour Sion. Le club zurichois doit aussi s'attendre à des lourdes sanctions financières et il devra peut-être jouer un ou plusieurs matches à huis clos. Dans l'absolu, il s'expose aussi à un retrait de points au classement.