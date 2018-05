Désormais quatrième avec un match en plus derrière Paris, Lyon et Monaco, Marseille a démontré, une fois de plus, des ressources insoupçonnées. Menés 3-2 et réduits à 10 après l'expulsion de Steve Mandanda, les Phocéens ont égalisé par Florian Thauvin avant d'échouer sur le fil dans les ultimes instants de la partie alors que Bouna Sarr avait dû quitter le terrain après s'être à nouveau sorti l'épaule...

Marseille n'aurait toutefois jamais dû se retrouver dans une telle situation après son début de match de rêve et les buts de Valère Germain (2e) et de Thauvin (14e). Mais les absences de Dimitri Payet, ménagé, de Rami et de Luiz Gustavo, suspendus, expliquent sans doute pourquoi les Phocéens n'ont pas su gérer cet avantage de 2-0.

Mais à cinq jours de la finale de la Ligue Europa à Lyon contre l'Atlético Madrid, les Marseillais ont prouvé qu'ils sont capables de renverser des montagnes dans n'importe quelle situation. Cette finale de Lyon est loin d'être jouée malgré le déséquilibre des forces en présence. (ats/nxp)