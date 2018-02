Un scénario fou! Tottenham a cueilli ce dimanche un point à Anfield devant Liverpool (2-2). Tandis que l'ex-Bâlois Salah avait ouvert le score dès la 3e minute, ce sont les dix dernières minutes qui ont offert une fin de match épique. À peine entré en jeu, Wanyama a égalisé pour les Spurs (80e) , tandis que Kane manquait de son côté un penalty (87e). Puis, dans le temps additionnel, Salah a redonné l'avantage aux Reds (91e) avant que Kane n'arrache le nul sur un nouveau penalty, cette fois-ci transformé (95e).

Avec ce score, Liverpool reste troisième, à un point de Chelsea (quatrième) et deux unités de Tottenham (cinquième).

