Le match de championnat de France entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes en raison de cris racistes visant le capitaine amiénois Prince Gouano, vendredi à Dijon.

«On est au 21e siècle, c'est inadmissible. J'ai marqué le coup en demandant d'arrêter le jeu. On est tous égaux, on est tous des êtres humains», a expliqué Prince Gouano au micro de BeIn Sports après le match.

Après 77 minutes de jeu, le défenseur et capitaine d'Amiens a commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche: «C'est fini on joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire.»

Ligue 1 clash between Dijon and Amiens halted this evening after alleged monkey chants towards Prince Gouano from the stands.



This really needs to come to an end...pic.twitter.com/af2Tr5gcDi — Lorenz Köhler (@Lorenz07Kohler) 12 avril 2019

Après plus de trois minutes de flottement et une discussion entre les entraîneurs des deux équipes, Antoine Kombouaré et Christophe Pélissier, et l'arbitre du match Karim Abed. Ce dernier a demandé au speaker du stade: «Faites bien passer le message, si ça reproduit on arrête.»

Finalement, les deux équipes ont terminé la rencontre et se sont quittées sur un nul (0-0).

Le spectateur arrêté

Peu après la fin du match, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé qu'elle «va étudier les suites judiciaires à donner» aux «insultes racistes» qui ont entraîné l'interruption temporaire de la rencontre.

«Dès ce soir, le club de Dijon a identifié l'auteur des insultes racistes qui a ensuite été interpellé», a encore indiqué la LFP, tandis que la commission de discipline «se saisira du dossier» mercredi.

(nxp)