Maurizio Jacobacci, avez-vous regardé la défaite de Lausanne à Lugano jeudi soir?

Non, j’étais bien devant ma TV, mais j'ai regardé un autre match.

Pas en Suisse donc?

Si, j’ai regardé Bâle contre YB. Car en fait ce n’est pas le match de Lausanne qui m’intéressait, mais bien ce que l’on a fait nous mercredi à GC et ce qu’on peut réaliser contre Saint-Gall ce dimanche. L’important c’est notre équipe, pas les autres.

Votre victoire à GC a justement été capitale dans la lutte pour le maintien. Diriez-vous que tout a fonctionné ce soir-là?

Oui, on a consolidé le travail. Tactiquement, on a fait un très bon match, peut-être moins beau que ce qu’on a pu faire jusque-là dans le contenu. Il fallait être efficace et on l’a été, en tirant les conclusions de nos erreurs des matches précédents.

Ajuster les petits détails est-il plus facile ou plus difficile avec la motivation, mais aussi l'obligation, du maintien?

Certainement plus difficile, car on n'a pas le temps. J’avais repris l’équipe qui venait de reprendre le championnat et avait tout mis en place, tant le travail physique que l’aspect tactique. Donc, du jour en lendemain, l’équipe s’est trouvée en face d’un nouvel entraîneur, avec une autre philosophie, plus linéaire, avec certes la possession, mais plus verticalisée, un autre système de jeu et une autre tactique. Vu que j’avais l’impression que l'équipe était physiquement courte, nous, le staff, on a modifié le mode de travail sur l’aspect physique, pour justement pouvoir jouer mon idée et ma conception du football. Sans négliger l’aspect mental, ni le travail tactique, on a beaucoup mis l'axe sur l’aspect physique, sans fatiguer plus que nécessaire l’équipe pour garder une certaine fraîcheur. Ce qui n'était pas facile à gérer. Je remercie tout le monde d'avoir adhéré à mon idée. Être physiquement prêt signifie récupérer plus vite pendant le match comme après les matchs et automatiquement avoir moins de blessés et donc plus de joueurs a disposition. Avant mon arrivée, il y en avait trop a l’infirmerie.

L’aspect physique est donc la clé de Sion en cette fin de championnat?

Absolument. A la fin d’une longe saison, quand l’un où l’autre est blessé, ce sont les remplaçants qui font la différence. Mais avoir tout le monde à bord aux entraînements permet de grandir. Par exemple, quand un joueur comme Maceiras doit affronter un joueur comme Carlitos à l’entraînement, tout devient plus facile en championnat. Donc la possibilité de progresser et nettement plus grande. La possibilité d’avoir tout le groupe permet de travailler différemment. Encore une fois, la préparation athlétique permet plus d’efforts en matches, de régénérer plus vite ensuite, travailler encore plus, etc. En plus, si physiquement on est prêt, on est mentalement plus frais à la fin d’un match. A la fin d’une saison, ces points-là sont des atouts importants.

Malgré les succès, il y a aussi eu quelques frustrations...

Il y a eu de la frustration, oui. Je pense aux matches contre Zurich, Bâle où YB notamment. Mais si on est déçu contre les meilleurs, c’est qu’on a fait pas mal de choses justes. C’est vrai que l’efficacité nous a fait défaut. Mais encore une fois, c’est mental. Si on était dans une situation différente, si on était 3e ou 4e, ces occasions on les aurait mises au fond.

Donc Sion possède aujourd'hui une équipe de coupe d’Europe, potentiellement sur une saison entière, si elle est bien préparée ?

C’est vous qui le dites. Si on est là aujourd’hui, c’est parce qu’on ne mérite pas mieux et qu'on doit savoir en tirer les bons enseignements. Ce n'est pas à moi de juger le travail avant mon arrivée. Je ne peux que juger mes 14 matches. Avant, il y avait 20 matches, 17 points. Maintenant 14 matches, 19 points. Mais le contexte ne tient pas compte de l’état mental. Si on reprend une équipe dernière du classement, une équipe qui était a la rue, il faut savoir l’aider pour arriver a faire des résultats. Ça prend du temps. Cette équipe a du vécu désormais.

On voit bien que cela fonctionne. Avec quatre points d’avance à deux journées de la fin sur Lausanne. Est-ce que cela signifie aujourd’hui que Sion est maintenu en Super League?

Non. Moi ce qui m’intéresse, c’est que l'on doit tout faire pour gagner le match contre St-Gall. Un match très compliqué nous attend, car St-Gall joue l’Europe. Mais l’occasion de jouer à la maison devant notre public, et un stade plein, il faut la saisir comme une possibilité unique. Il ne reste pas deux matches dans mon esprit, mais qu'un seul.

Et pourtant, Thoune, qui n’a plus rien à jouer, sera peut-être plus facile à battre.

Moi, ça ne m’intéresse pas. On veut gagner dimanche, devant notre public.

S’il fallait noter la confiance de cette équipe du FC Sion sur 10, quelle note lui donneriez-vous aujourd’hui?

Très haute. J’ai une équipe à disposition qui a beaucoup montré d’humilité et d'abnégation pour s’en sortir. Cette équipe, rien que pour ça, mérite de rester en Super League. Elle a compris le message, les vraies valeurs d’équipe. Par exemple, on a gagné 3-1 à Tourbillon contre Lausanne en se battant, car on a terriblement souffert physiquement.

Avec le recul, c’était un match clé...

Oui, clairement. Sans ces trois points-là, ça aurait été très difficile de garder confiance. On a compris ce que voulait dire souffrir, être une vraie équipe. Revenir à cinq points a été décisif.

A ce moment-là, saviez-vous que Lausanne serait votre adversaire direct?

Pour moi, dès le premier instant, il fallait faire la course sur Lausanne. Je vais vous dire une chose. Moi j'’ai toujours pris comme exemple Lucerne. Eux aussi ont changé d’entraîneur, bon, un peu plus tôt, avant de partir en stage de préparation. Si Lucerne est 3e, c’est parce qu’il le mérite. Ce n'est pas une équipe extraordinaire, mais elle est très solidaire, avec des valeurs sûres. C’était un exemple à suivre. J’ai toujours parlé de Lucerne à mon équipe pour montrer ce qu’il fallait faire. Ici à Tourbillon, on a fait 1-1 contre eux, les joueurs étaient déçus mais c’était un bon point. Ce n'est pas un hasard si on est la seule équipe qui a pu aller à Lucerne et gagner avec domination, rigueur athlétique et technique. Mon équipe a compris mon message, que c’est l’équipe la star. Tout le monde est important, y compris les mecs en tribune ou sur la touche. Ce sont eux qui te sortent de la m... à la fin et pour ça je remercie les joueurs sur la touche, qui ont toujours été là, prêts à intervenir s’il le fallait.

C’est ce qui manque un peu à Lausanne aujourd’hui?

Je n'aime pas parler des autres en mal. Mais j'observe. Quand on a joué contre eux, de leur côté ça disait qu'en battant Sion, ils pouvaient viser la Coupe d’Europe. Ils disaient ça à ce moment-là! Et ça, ça m’a dérangé un peu. Ça m’a aussi arrangé, car ça m’a permis de motiver l’équipe. Mais il faut rester humble. Savoir lire entre les lignes. Le message donné à l’équipe est important. Dominer ce n’est pas être arrogant, c’est du savoir-faire sur le terrain. A Lausanne on l'a démontré. On a pris le match en main d’entrée, sans peur, ni crainte, on connaissait l’importance du match. Ça faisait des mois qu'on courrait derrière les résultats en étant dernier. On avait 8 points de retard sur le LS, aujourd’hui on en a 4 de plus. Rattraper 12 points, ça veut dire quand même quelque chose. On savait qu’il y avait de la qualité, mais il fallait devenir une vraie équipe.

Si ça fonctionne et que Sion se maintient…

(Il coupe). Oui, mais il faut faire ce dernier pas… Jusque-là, on était toujours dans le rétroviseur des autres sans les dépasser et aujourd’hui on se met sur la voie de gauche.

Si ça fonctionne… y a-t-il déjà des discussions avec Christian Constantin pour la suite?

Non, on n’a pas parlé de ça depuis que j’ai été intronisé à la tête de la première équipe. Mon but est de sauver le club de la relégation.

On sent une forte envie de votre part de vivre une préparation estivale avec ce groupe…

Ce contingent a montré qu’il savait travailler ensemble et qu’il y avait de la qualité importante. Cette équipe a du vécu très important de cette saison, qui peut être très enrichissant pour la suite. C’est un groupe de qualité, même si certains s'en iront. Sur la base de cette année, on pourra toujours rappeler ces souvenirs pour éviter les même fautes. Avec mon staff, on a mis pas mal de chose en place, mais pas encore tout. Il reste encore beaucoup à faire, mais le focus c'est le maintien. Il s’agit de garder cet état d’esprit, ce vécu, parce que c’est un travail qui a commencé il y a trois mois et qu'il ne s'arrêtera pas si l'on se sauve. Une fois que c’est mathématiquement bon, il faudra avoir un continuité, pour pas devoir commencer a zéro. Ce serait dommage.

Ce match contre St-Gall, est-ce un peu une finale de Coupe? Peut-on la présenter comme telle aux supporters et aux joueurs, ou c’est exagéré?

L’enjeu est encore plus grand qu’une finale. Le maintien, c’est plus important encore que la Coupe de Suisse. Si je dois choisir, je choisirais le maintien. On ne peut pas se permettre d’être relégué. On a une grande responsabilité vis-a-vis du club, les gens qui travaillent pour ce club, nos supporters. Ils ne méritent pas ça. (nxp)