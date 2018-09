Invité sur le plateau de Teleclub ce week-end, Maurizio Jacobacci est sorti de son silence. Le désormais ancien technicien du FC Sion n'avait pas parlé depuis son éviction. C'est désormais chose faite.

Les récentes déclarations de Christian Constantin l'ont, semble-t-il, passablement énervé. Le président du FC Sion avait ainsi fustigé le camp à Crans-Montana, lors duquel Maurizio Jacobacci aurait voulu inciter son équipe à «jouer au paint-ball», voire «manger des fondues »dans un esprit de «fanfare», plutôt qu'à préparer correctement le déplacement à Lausanne en Coupe de Suisse.

Maurizio Jacobacci a fustigé ces déclarations devant les caméras: «On a joué au mini-golf et mangé des macaronis et de la salade. Vous pouvez voir que certaines choses sont complètement déconnectées de la réalité. L'équipe était prête pour ce match de Coupe. Nous avons fait six entraînements pour nous y préparer.»

Le président du FC Sion a également affirmé que son ancien entraîneur aurait exigé que des analyses vidéos soient détruites. Ce qui représentait, toujours selon Christian Constantin, un «juste motif de licenciement». Maurizio Jacobacci a contre-attaqué: «Ce n'est absolument pas vrai! Je ne sais pas d'où il sort ça. En ce moment, je dois régler la situation avec Sion parce qu'il y a vraiment quelque chose à régler. Surtout la façon dont j'ai été traité dans les médias, ce n'était pas sympa», a affirmé le Bernois. (Le Matin)