L'Italien Maurizio Sarri (59 ans) a signé un contrat de trois ans pour entraîner le club anglais de Chelsea, où il succède à son compatriote Antonio Conte, limogé, a annoncé samedi le club londonien.

«Nous sommes ravis d'accueillir Maurizio et nous attendons avec impatience qu'il apporte sa philosophie du football à Chelsea», a déclaré Marina Granovskaia, la vice-présidente de Chelsea, dans un communiqué. Maurizio Sarri entraînait jusque-là le club italien de Naples.

«Je suis très heureux de venir à Chelsea et en Premier League», a dit de son côté Maurizio Sarri, qui entraînait jusque-là le club italien de Naples. «C'est une nouvelle période passionnante dans ma carrière, a-t-il poursuivi. J'ai hâte de commencer le travail et de rencontrer les joueurs lundi, avant de me rendre en Australie, où j'aurai l'occasion de faire connaissance avec l'équipe. J'espère que nous pourrons offrir un football divertissant à nos supporters.»

Le club avait annoncé vendredi le limogeage d'Antonio Conte à l'issue d'une saison qui a vu l'équipe londonienne échouer à la cinquième place de Premier League et rater sa qualification pour la Ligue des champions.

Alors que tous les voyants étaient encore au vert il y a un an chez le champion 2017, l'entraîneur de 48 ans a payé autant les mauvais résultats des Blues que la cassure avec certains cadres du vestiaire et certains membres du conseil d'administration, lassés de ses reproches sur l'incapacité du club à trouver des recrues aussi talentueuses que les partants.

Maurizio Sarri vient de passer trois ans à Naples, où il a proposé un jeu léché reconnu dans toute l'Europe et fini deux fois à la 2e place, derrière l'intouchable Juventus (2016 et 2018).

(AFP/nxp)