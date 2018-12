Lautaro Martinez a été le vrai héros de la soirée pour les Nerazzurri, en marquant le 1-0 à la 92e, dix minutes à peine après être entré en jeu. L'Inter, qui jouait à onze contre dix depuis la 81e et l'expulsion de Kalidou Koulibaly, l'a donc emporté face à Naples et a marqué les esprits en ce 26 décembre dans un San Siro brûlant et heureux.

Mais un autre homme a bien failli faire très fort et ce, dès le coup d'envoi. Mauro Icardi a en effet décidé de frapper au but et il a bien failli réussir son coup. Il s'en est en effet fallu de très peu que l'Inter mène après quelques secondes...

Dommage pour l'Argentin, car ce but aurait sans doute fait le tour du monde, mais il se contentera bien volontiers des trois points.