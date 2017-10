Ce serait un sacré coup dur pour le Servette FC! Alors que les Grenat sont véritablement en train de lancer leur saison après un départ poussif, voilà que leur entraîneur est pressenti pour aller s'asseoir sur le banc de la sélection de Bosnie-Herzégovine, tout juste éliminée de la Coupe du Monde 2018.

Plusieurs journaux bosniens le désignent en effet comme «le candidat numéro 1» de la Fédération. «Il y a plusieurs raisons à cela», a estimé Radio Sarajevo. Le média bosnien évoque que la Fédération souhaite engager un nom «célèbre et reconnu au pays». Cela écarterait la thèse du candidat étranger. Ensuite, la Fédération serait sensible au charisme de Meho Kodro, qui serait apte à «discipliner et fédérer» un vestiaire jugé trop individualiste ces derniers mois. Enfin, Radio Sarajevo évoque «les excellents résultats et le jeu parfois brillant» du Servette FC depuis que l'ancien attaquant du FC Barcelone en est devenu l'entraîneur en début d'année.

Il a déjà occupé ce poste quelques mois en 2008

Enfin, une «injustice serait réparée», toujours d'après le média local. En 2008, Meho Kodro avait en effet viré de ce même poste de sélectionneur après avoir refusé de jouer un match amical face à l'Iran, qui avait été organisé sans son consentement. Il a été l'un des premiers à s'opposer publiquement à l'ancienne gouvernance du football bosnien, qui est désormais tombée aux oubliettes, punie par l'UEFA et la FIFA. Rien ne s'oppose donc à un retour de Kodro, figure très populaire en Bosnie-Herzégovine.

Un trop bon salaire à Servette?

Le journaliste de Radio Sarajevo va même plus loin: il révèle que, selon ses sources, un «contact informel» a déjà été pris entre les deux parties. Un obstacle serait les «excellentes conditions financières» dont dispose Meho Kodro à Servette, mais aussi le fait qu'il ne s'agit sans doute pas du meilleur moment pour lui pour prendre en mains une sélection en crise.

Si les discussions avec l'entraîneur du SFC venaient à échouer, la Fédération se tournerait alors vers Robert Prosinecki, Amar Osim, voire Faruk Hadzibegic et Blaz Sliskovic.

Meho Kodro glavni kandidat za novog selektora BiH https://t.co/NWCPl0xTBi — Mostarski.ba (@MostarskiBa) 12 octobre 2017

(Le Matin)