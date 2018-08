Valon Behrami mérite notre reconnaissance éternelle sur plusieurs points. D’abord pour son engagement sans faille au profit de l’équipe de Suisse: treize années de bons et loyaux services, pour quatre Coupe du monde disputées, ça ne se renie pas. Non et non. Ensuite pour sa valeur d’exemple tout au long de ces années: dévoué, appliqué et investi, il s’est fait l’incarnation d’un état d’esprit. Avec lui, l’abnégation n’était pas qu’un vain mot.

Et puis, il faut finalement le remercier d’avoir mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. En montant au créneau lors de ce qu’il qualifiait comme une éviction «définitive», fruit d’une décision «politique», il a réveillé les consciences autour de l’équipe de Suisse. Alors que l’ASF se lovait dans une oisiveté coupable au cœur de la torpeur estivale, le Tessinois a ouvert la boîte de Pandore.

Tout à coup, on a mieux compris que ça ne tournait pas rond du côté de Muri (BE). Et les ressorts d’une fin de Mondial en eau de boudin ont été exposés au grand jour. Des dysfonctionnements graves et un amateurisme galopant se sont affichés au vu et au su de tous. En fin de compte, si l’ASF ne semble pas vraiment disposée à se remettre en question, les piques de Behrami ont au moins eu le mérite d’avoir sorti quelques cadavres du placard.

Les têtes pensantes de l'ASF ont décidé qu'il était urgent de ne rien changer à leur mode de fonctionnement. Quant à Vladimir Petkovic, il s’est un peu voilé la face. https://t.co/cHVjijndYu — LeMatin.ch - Sports (@LeMatinch_Sport) August 24, 2018

Reste quelques zones d’ombre sur lesquels il est impossible de passer comme chat sur braise. Dans un premier temps, Valon Behrami avait annoncé qu’au moins quatre autres internationaux avaient eux aussi été remerciés tout aussi froidement – Lichtsteiner, Djourou, Gelson et Dzemaili. Or trois d’entre eux ont formellement démenti.

Et voilà que les malentendus s’accumulent: Petkovic a-t-il vraiment manqué de tact? Ou est-ce l’ego de Behrami qui n’a rien voulu entendre? Et si le Tessinois avait instrumentalisé son média de prédilection – la RSI – pour s’adonner à une vendetta toute personnelle?

Sur ces malentendus, on n’a plus entendu Valon Behrami. Lundi matin, il a préféré les perpétuer, en rajoutant du malentendu sur les malentendus, par le biais d’un tweet énigmatique.

Misunderstood don’t have to be explained..

Right things on my mind right people around me ??????????????????#neverlistentothey pic.twitter.com/EJrRv4SNaL — Valon Behrami (@ValonBera) August 27, 2018

De l’huile sur le feu, ça ne ressemble à rien d’autre. Alors voilà, on se retrouve arrivé à un carrefour. Désormais, Valon Behrami doit soit s’expliquer clairement, soit se taire – peut-être pas à jamais, mais en tout cas pour un bon moment. Car son petit jeu n’a que trop duré. S'il n'a rien à se reprocher, alors Behrami n'a rien à cacher: logique, non?

Il en va de sa dignité personnelle comme de celle de son engagement pour la Nati au cours des dernières années. Sinon, à force de s’entêter dans une stratégie de communication désastreuse - mais qui peut bien le conseiller? - il risque de faire oublier son glorieux passé. A moins qu’il ne soit déjà trop tard. (nxp)