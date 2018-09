Ce mardi, c’est le grand retour de la Ligue des champions. C’était long, surtout avec cet été où il a fallu se farcir un Mondial sans saveur. Vous aussi, vous vous êtes surpris à vous émerveiller lorsqu’une équipe alignait trois passes consécutives? Rassurez-vous, c’est fini.

Comme d’habitude, j’ai donc réservé mes mardis et mercredis en conséquence: à savoir 20h45, bien calé sur le canapé, une mousse dans la main gauche, ma bourse dans la main droite – à l’aise balèze, prêt à faire rouler mes boules façon Gianni Infantino du temps de sa superbe.

Gianni Infantino n'avait pas son pareil au moment de lustrer les boules

Des mois que c’est prévu, soit exactement 115 jours depuis la finale de l’édition 2018.

La semaine passée, vu que l’échéance s’approchait à grand pas, je consulte le programme pour établir ma liste de priorités. Moment solennel s’il en est. Et que vois-je, ô rage, ô désespoir: la moitié des matches est désormais programmée à 19h, et l’autre à 21h – deux et six plus précisément. C’est donc fini d’aller bouffer tranquillou avant le match, va falloir s’organiser un plateau repas devant la télévision pour ne rien rater – c’est maman qui va être contente.

Alors j’entends l’argument: on pourra voir deux matches en intégralité, là où on se trouvait souvent face à un choix cornélien. Oui, d’accord, mais allez vendre quatre heures de foot en continu à maman, qui plus est quand il y a «Le meilleur pâtissier» ou «Maison à vendre» en face.

Sans compter que le service public ne va plus remplir son office: à savoir rendre service au public en diffusant tous les matches. Difficile de leur en vouloir, les droits sont devenus trop cher pour leur bourse – celle qui contient de l’argent, pas celle qui contient des boules rouges. Perso, j’aurais volontiers fait l’impasse sur l’intégralité des autres retransmissions juste pour pouvoir continuer à suivre la «Champions» gratos – façon de parler. De là à imposer mes envies à tous les autres téléspectateurs, il y a un pas que je franchirai jamais, non jamais. L’altruisme est une qualité incompressible.

Alors voilà, je me suis rabattu sur DAZN, histoire de perdre le moins de pognon au passage. Les commentaires sont en allemand, mais ça ne fait pas peur au grand amateur de schnitzel que je suis. En plus je peux faire croire à maman que ça perfectionne mes connaissances dans la langue de Goethe tout en me permettant d’évacuer mes pulsions les plus primaires. Elle est pas belle la vie? Jusqu’au moment où mon streaming commencera à ramer à la 88e – ça va arriver, c’est certain, là faudra être hyper zen pour pas balancer la téloche par la fenêtre.

Bref, difficile d'avouer ce constat, mais je regrette déjà les commentaires de Yannick Paratte. Les boules! (nxp)