Lionel Messi a inscrit son 16e but en autant de matches disputés en Liga cette saison, dimanche lors de la victoire du FC Barcelone contre Getafe (2-1). Un succès qui a par ailleurs permis aux Blaugrana de réaliser la bonne affaire du week-end en Espagne, avec la défaite du Real Madrid et le nul entre Séville et l'Atlético.

Mais l'attaquant argentin s'est également distingué à la 23e minute de jeu sur un geste de grande classe; une passe laser dans le dos de la défense qui a éliminé d'un coup cinq adversaires. Une sorte de «Bastien Toma», mais à un autre niveau. On vous laisse comparer les deux actions en vidéo:

Lionel Messi face à Getafe:



Bastien Toma face à NE Xamax:



Bastien Toma’s pass to assist for this goal is one of the best passes I have seen for a while.



19 years old! pic.twitter.com/9o6FqGI8rP