Jerzy Dudek a torpillé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans son autobiographie.

L’ancien gardien du Real Madrid (2007-2011) et de Liverpool (2001-2007) ne semble pas avoir gardé un souvenir impérissable du génial joueur argentin, qu’il a côtoyé à plusieurs reprises lors des clasico entre le Real et le Barça. «Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola, a écrit Dudek dans son livre. Ils étaient prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela avait beaucoup blessé José Mourinho et toute l’équipe.»

L’ex-gardien, qui était toutefois la doublure d’Iker Casillas au Real, en a encore rajouté une couche au sujet de Lionel Messi. «J’ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Sergio Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne.»

Dudek, vainqueur de la Champions League en 2005 avec Liverpool, avait visiblement aussi pas mal de choses à raconter au sujet de Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Madrid. «Ronaldo est arrogant mais c’est un gars normal dans les coulisses», raconte l’ex-portier polonais, avant d’ajouter: «il s'agit de la façon dont les gens le perçoivent, plus ou moins. Comme Raul, il est égocentrique, incroyablement compétitif et gagnant. Les deux préféreraient que leur équipe gagne 2-1 avec leurs buts que 5-0 avec les autres joueurs.»

Pas sûr que Messi et Ronaldo fassent partie de ceux qui se procureront un exemplaire de l’autobiographie de leur ancien adversaire et coéquipier.

