Dans son édition de mardi, le magazine spécialisé «France Football» dresse le bilan des plus gros revenus du ballon rond pour la saison en cours. Les primes et les revenus publicitaires ont été intégrés à ces considérations financières globales.

Lionel Messi devant Cristiano Ronaldo et Neymar: l'énoncé de ce trio de tête ne surprendra personne. Il est tout de même intéressant de constater que l'attaquant argentin a quadruplé ses gains en une décennie et qu'il gagne, cette saison, 17 millions d'euros (environ 18 millions de francs) de plus que son «frère ennemi» portugais.

Simeone et les autres

Du côté des entraîneurs, Diego Simeone est nettement le mieux loti. Le stratège de l'Atlético Madrid devance José Mourinho - qui a tout loisir de dépenser son argent depuis qu'il a été limogé de Manchester United - et - plus étonnant - Thierry Henry. Le Français a tout de même touché plus de 25 millions d'euros pour son passage, aussi éphémère que peu convaincant, à l'AS Monaco.

Lyonnaises choyées

«France Football» s'est aussi amusé à répertorier les revenus des footballeuses professionnelles. Les joueuses de l'Olympique Lyonnais - merci au président Aulas! - monopolisent les avant-postes comme elles trustes les victoires à l'échelon continental. Mais la Norvégienne Ada Hegerberg, leader de cette hiérarchie spécifique et Ballon d'Or en titre, doit «se contenter» d'un revenu annuel de 400'000 euros. Soit loin, très loin, des 130 millions de Lionel Messi...

Le Top 5 international

1. Lionel Messi (FC Barcelone) 130M€

2. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 113M€

3. Neymar Jr. (Paris-SG) 91,5M€

4. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) 44M€

5. Gareth Bale (Real Madrid) 40,2M€

Le Top 5 des entraîneurs

1. Diego Simeone (Atlético de Madrid) 41M€

2. José Mourinho (ex-Manchester United) 31M€

3. Thierry Henry (ex-AS Monaco) 25,5M€

4. Pep Guardiola (Manchester City) 24M€

5. Ernesto Valverde (FC Barcelone) 23M€

Le Top 5 des footballeuses

1. Ada Hegerberg (Lyon) 400 000€

2. Amandine Henry (Lyon) 360 000€

3. Wendie Renard (Lyon) 348 000€

4. Carli Lloyd (Sky Blue FC) 345 000€

5. Marta (Orlando Pride) 340 000€

