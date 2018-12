Lionel Messi vient peut-être de signer sa plus belle réalisation de l’année. Juste avant les Fêtes, l’Argentin du FC Barcelone s’est offert un nouveau jet privé pour pouvoir y emmener toute sa famille. Une petite folie qui aurait coûté 15 millions de francs mais ne doit pas trop grever son budget compte tenu de son salaire, estimé à près de 120 millions de francs par an compte tenu de ses importantes rentrées publicitaires (sponsoring).

? Le nouvel avion privé de Leo Messi. ???? pic.twitter.com/PJNOjMi4mg — Zeddicus Le Blaugrana ????? (@ElBlaugranien) 10 décembre 2018

Acheté aux Etats-Unis mais immatriculé en Argentine, l’appareil est un Gulfstream V, comprenant seize sièges (transformables en huit lits). Selon les informations de Doble Amarilla, qui révèle l’information, l’avion possède aussi deux salles de bains (dont l’une avec douche) ainsi qu’une cuisine équipée.

Los detalles del nuevo avión de #Messi. Tiene baño con ducha, cocina y un número INCREÍBLE de camas. Mirá. https://t.co/onoUaPZuQA pic.twitter.com/97o3nNG9nq — TodaPasion (@TodaPasion) 13 décembre 2018

Plusieurs références au quintuple Ballon d’or et à sa famille sont rapidement identifiables. Ainsi l’avion porte, en guise de signature, un immense No 10 au niveau de sa gouverne alors que les prénoms des quatre membres du clan Messi sont inscrits sur les marches de l’escalier: Léo, Antonella, Thiago. Mateo et Ciro.

Voilà de quoi pouvoir voyager l'esprit tranquille à défaut de le faire vraiment incognito... (nxp)