Stéphane Henchoz est-il en train de réussir le plus impensable des sauvetages? Les chiffres sont en train de donner raison à l’ancien défenseur de Liverpool. Alors que NE Xamax, alors solide lanterne rouge, accusait encore un retard de quatre points sur Grasshopper au soir de la 19e journée, les rôles se sont depuis inversés: le club neuchâtelois possède aujourd’hui sept points d’avance sur le cancre zurichois de la Super League. Au point que l’actuel barragiste a le droit de lorgner sur le 8e rang, au moment où plusieurs formations – Lucerne et Zurich par exemple – font un inquiétant surplace.

Autre donnée révélatrice des spectaculaire progrès réalisés par le néo-promu de la Maladière: en tenant compte uniquement des résultats obtenus cette année, Xamax serait européen avec 16 points récoltés, soit une très respectable moyenne de 1,45 point par match depuis la reprise, à égalité avec Sion (qui le précède seulement à la différence de buts).

Bien sûr, personne ne parle d’Europe à Neuchâtel alors que le sort administratif du club de Tourbillon demeure suffisamment énigmatique pour que l’on commence à douter d’un possible repêchage.

Au moment où Grasshopper n’a certainement pas enterré ses espoirs de maintien depuis l’arrivée d’Uli Forte sur son banc, Xamax aurait cependant tort de relâcher sa garde. Plutôt que de viser la place de barragiste (soit l’objectif officiel et communément admis), ses joueurs savent au fond d’eux-mêmes qu’ils possèdent les moyens de se sauver sans passer par des barrages toujours périlleux (30 mai et 2 juin).

Quatre clubs romands en Super League?

Alors que plusieurs équipes sont encalminées dans le ventre mou du classement, Xamax peut tout à fait aller chercher la 8e place synonyme de maintien assuré, ce d’autant plus qu’il recevra tour à tour Grasshopper, Zurich et Lugano. Fort de ce raisonnement (promotion de Servette et Lausanne, peu importe comment), il pourrait ainsi y avoir quatre clubs romands en Super League la saison prochaine, ce qui ne s’est encore jamais produit depuis la création de la Super League en 2003.

Une telle présence francophone avait été atteinte dans l’ancienne formule de LNA (à 12 équipes) lors de l’exercice 2001-2002, avec Servette, Sion (qualifiés pour le tour final), Lausanne et Xamax (tour de promotion/relégation).

S’il devait se réaliser d’ici au 25 mai (dernière journée), ce scénario pourrait même voir la relégation des deux clubs zurichois. Quoi qu’un brin tarabiscotée on vous le concède, une telle hypothèse effraie déjà du côté de la Limmat. On l’a dit, cela relève pour le moment du football fiction. Mais quand la spirale de la défaite est enclenchée comme c’est le cas du côté du Letzigrund pour ses deux locataires, il est parfois difficile de s’en extraire.

A l’opposé, il existe un scénario catastrophe faisant du FC Sion et de Servette (ou Lausanne) les deux seuls représentants romands dès cet été dans l’élite helvétique. Mais cela, personne ne veut y penser à Neuchâtel.

