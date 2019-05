Ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse de football, Köbi Kuhn a aujourd'hui 75 ans. C'est le moment qu'il a choisi pour un sortir un livre - «Köbi Kuhn - Die Autobiografie» - dans lequel il évoque tout de sa vie, et notamment les drames qu'il a traversés. Il raconte ainsi l'enfer de la drogue et de l'alcool vécu par sa fille unique Viviane, décédée l'année passée à l'âge de 46 ans. Mais aussi la maladie et le décès de son épouse Alice, disparue en 2014. Ou encore comment il a été abusé sexuellement alors qu'il était junior, par un membre de son club un peu plus âgé que lui.

Michel Pont, adjoint et complice de Köbi Kuhn durant ses sept ans passés à la tête de l'équipe de Suisse (de 2001 à 2008), a été invité au vernissage du livre, à Zurich, le 24 avril dernier. Il n'a pas encore lu l'ouvrage... mais c'est tout comme: «A l'exception des abus sexuels, dont il ne m'avait jamais parlé, je connais presque tout de la vie de Köbi, explique le Genevois, 65 ans le 19 juin prochain. Lui et moi ne nous cachions rien. Notre complicité dépassait largement le contexte professionnel.»

«Il y avait une vraie osmose»

Ainsi, Michel Pont a côtoyé Köbi Kuhn dans le combat que ce dernier menait pour arracher Viviane à l'enfer de la drogue et de l'alcool. «Sa fille représentait un très gros problème pour lui, et il m'en parlait, témoigne Michel Pont. Viviane a eu une vie faite de hauts et de bas. Quand elle allait bien et qu'elle pouvait sortir de l'établissement dans lequel elle se trouvait (ndlr: ou de prison), elle venait parfois au match. Ces jours-là, Köbi rayonnait. C'est un homme qui aime tant la vie, qui aime tant jouir de la vie... Il s'est également beaucoup confié à moi quand son épouse Alice a connu ses graves problèmes de santé, juste avant le coup d'envoi de l'Euro 2008 en Suisse.»

Et Michel Pont de porter un regard rempli d'amour sur cet entraîneur en chef devenu ami: «On a passé des moments extraordinaires. Köbi, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres. Il n'a jamais été un grand théoricien, c'était un pragmatique, pour qui le relationnel comptait énormément. On a passé des heures et des heures à discuter des aléas de la vie devant un verre de bon vin. Il y avait une vraie osmose entre nous.»

Pour autant, aucun des deux n'imposait quoi que ce soit à l'autre: «Chacun de nous était ouvert à l'autre, mais il a toujours existé une forme de pudeur entre nous. Il faut dire que le Köbi (sic), il appartenait au peu à tout le monde! Du manager d'élite, parce qu'il entraînait une équipe nationale, au simple pékin tout en bas de l'échelle, qui pouvait aisément se reconnaître en lui, avec son lot de problèmes quotidiens.» Et de conclure: «Je me réjouis de lire ce livre. Mais je n'ai pas l'impression que je vais découvrir un autre Köbi que celui que je connais. J'ai vécu tant de moments intenses avec lui...»

