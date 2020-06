Au FC Sion, l’avenir s’écrira sans Anton Mitryushkin, pourtant encore assis ce dimanche sur le banc des remplaçants. A 24 ans, le portier russe s’apprête à retourner dans son pays, libre de tout engagement au 30 juin, comme le révèle Le Nouvelliste. Arrivé à Tourbillon le 1er février 2016 pour y prendre la relève d’Andris Vanins, l’ancien gardien du Spartak Moscou aura disputé 76 matches sous le maillot valaisan.

En novembre 2017, une grave blessure au genou gauche subie contre Grasshopper avait freiné net la progression d’un gardien qui n’a jamais depuis retrouvé les mêmes sensations. Victime d’un arrachement cartilagineux, le portier avait été opéré avant d’être éloigné des pelouses durant près de 18 mois.

Alors que Stéphane Henchoz en avait fait son No 1 en début de saison, Mitryushkin avait commis une terrible bourde dès la première journée. Titularisé entre les poteaux valaisans pour la venue du FC Bâle en ouverture du championnat, il s’était fabriqué un auto-goal en laissant filer sous le pied une passe en retrait anodine de Bamert pour un but gag (1-4). Quelques jours plus tard, trahi par sa nervosité, il avait commis une nouvelle gaffe lors d’un match de gala perdu 3-0 contre Valence.

Le 23 mai 2019, Mitryushkin avait prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2022 selon le site transfertmarkt. Le voici prêt, plus vite que prévu, à rebondir ailleurs. Cette saison, Mitryuskhin comptait huit titularisations, la dernière lors de la défaite concédée contre Xamax le 15 février à Tourbillon.

Derrière Kevin Fickentscher, le rôle de remplaçant officiel sera désormais dévolu à Timothy Fayulu.

N.JR