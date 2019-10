Anton Mitryushkin, qui avait perdu sa fragile place de No 1 après sa bourde survenue lors de la première journée du championnat contre le FC Bâle, sera titulaire ce dimanche après-midi à Lucerne (16h).

Le portier russe du FC Sion «profite» en cela de la blessure de Kevin Fickentscher, touché à la cuisse en début de semaine à l’entraînement et dans l’incapacité de tenir sa place à la Swissporarena. Comble de malchance: Timothy Fayulu, le No 2 dans la hiérarchie des portiers de Tourbillon, est lui aussi blessé. Cet après-midi, le gardien suppléant du FC Sion épousera les traits de Damien Buchard (18 ans), habituel remplaçant en M21.

Alors que le nom de Mitryushkin avait été biffé le 1er octobre dernier de la liste officielle du contingent valaisan déposée auprès de la Swiss Football League, les responsables valaisans ont tôt fait de réactiver la licence du portier russe comme le lui autorise le règlement.

Autres changements notoires dans les rangs sédunois: pour remplacer Toma et Zock, l’un et l’autre suspendus, Stéphane Henchoz a choisi de miser sur l’expérimenté Alexandre Song et la jeunesse d’Edgar Antonio, qui s’apprête à disputer à 20 ans ses premières minutes en Super League.

Nicolas Jacquier, Lucerne